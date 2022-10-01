Трасс заявила, что ее налоговая политика ввергнет Британию в краткосрочную нестабильность

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Global Look Press

Глава британского правительства Лиз Трасс признала, что налоговая политика ее кабинета может привести к краткосрочному периоду экономической нестабильности в стране. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства, написала газета The Guardian.

«Сохранение статус-кво не дает эффекта. Нас слишком долго сдерживали высокие налоги и низкие темпы роста. Мы должны быстрее добиваться результатов, поэтому я буду действовать по-новому. Это потребует от нас принимать трудные решения и приведет к нестабильности в краткосрочной перспективе», — сказала она.

На прошлой неделе глава Минфина страны Квази Квартенг заявил, что правительство Лиз Трасс собирается снизить налоги в Британии, чтобы простимулировать рост экономики и обуздать инфляцию.

Затем агентство Bloomberg написало, что историческая авантюра премьер-министра Великобритании по снижению налогов без учета мировой ситуации начинает разваливаться. По данным агентства, снижение налогов в ближайшие пять лет обойдется бюджету в £161 млрд. А продолжение политики энергетической гарантии увеличит эту сумму еще на £60 млрд в ближайшие полгода.

После этого телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что в парламенте Великобритании предпринимают шаги для проведения вотума недоверия премьер-министру страны Лиз Трасс из-за плана по поддержке экономики.

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