В России запретили перевозить грузы странам, которые ввели санкции

Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям вводивших санкции стран

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

В России вводится запрет на перевозку грузов компаниями из стран, которые ввели транспортные ограничения против РФ. Такое постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановлением устанавливается запрет на осуществление международных перевозок грузов по территории РФ грузовыми средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, а также зарегистрированным за рубежом, которые ввели ограничения в отношении российских граждан и юридических лиц ограничительные меры в сфере перевозок.

Запрет распространяется на двусторонние и транзитные перевозки, а также на перевозки с территории или на территорию третьего государства.

Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит 7,2 млрд рублей на развитие производства электроники в регионах.

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