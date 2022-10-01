BTV: цена на природный газ в Болгарии в октябре уменьшится на 34%

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Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии приняла предложение болгарской газораспределительной компании «Булгаргаз» о сокращении цены на газ на 34% с 1 октября, сообщил телеканал BTV.

Отмечается, что стоимость топлива в сентябре составила 353,063 лева (около €180) без дополнительных платежей за мегаватт-час и была рекордной для страны. Теперь цена снизится до 233,36 лева (около €116,5).

В конце апреля российская государственная энергетическая компания «Газпром» уведомила «Булгаргаз», что прекращает поставки газа с 27 апреля по причине того, что София отказалась оплачивать поставки энергоносителя в рублях.

В первой половине сентября президент Болгарской Республики Румен Радев заявил, что техническое правительство страны не планирует принимать новые меры по экономии электроэнергии. Глава Болгарии назвал верным путем к стагнации и замедлению экономического роста ограничение потребления и производства электроэнергии.

В августе в «Булгаргазе» предложили повысить цену на природный газ в стране еще на 6% — до 315,61 лева (около €157,8) за мегаватт-час.

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