В прокуратуре Швеции заявили, что ответственные за диверсии на Балтике могут быть найдены

Шведская прокуратура заявила, что взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» рассматриваются в стране как акты диверсии. Прокуратура Швеции рассчитывает на то, что ответственные могут быть найдены. Об этом сообщает газета Expressen.

«Я считаю, что, несмотря на все, есть хорошие возможности расследовать это, поскольку этот район Балтийского моря является одним из наиболее наблюдаемых», — цитирует издание прокурора Матс Юнгквист, который ведет дела, связанные с безопасностью.

Юнгквист заявил, что, несмотря на то, что основным расследованием занимается полиция безопасности СЕПО, прокурорская палата обладает «возможностями и контактами, каких нет у обычной полиции». При этом сообщается, что прокурор не стал отвечать на вопрос о наличии каких-либо изображений взорванных участков газопроводов.

«Мы понимаем широкий общественный интерес к этому вопросу. Как только у нас будет новая информация, мы сообщим. Сейчас расследование находится в интенсивной фазе», — сказал он.

Ранее китайский дипломат Цао И намекнул на причастность США к взрывам на российских газопроводах «Северный поток».