Independent: бизнес в Британии предсказал рост расходов на электричество на 500%

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Большая часть бизнеса в Британии заявила о том, что расходы на электроэнергию в ближайшее время могут вырасти на 500%, при этом некоторые предприятия уже закрылись. Об этом пишет The Independent.

Многие предприятия сообщили о прогнозируемом увеличении своих затрат на электроэнергию более чем на 500%, при этом некоторые из них уже были вынуждены закрыться. Например, паб The Masons Arms в Корнуолле ради сокращения счетов за электроэнергию перешел на использование свечей по понедельникам, отметили в публикации.

Владелец паба указал, что переход на свечи стал возвращением в 1753 год, когда заведение только открылось. А вот хозяин паба Crown Inn в Миддлтоне решил осознанно перейти на свечи ради экономии электричества. При этом он не исключил, что может отказаться от оплаты счетов в следующем месяце из-за роста расходов на 200%.

По данным издания, рост цен на электроэнергию сказался и на индустрии фитнеса. Например, в фитнес-клубе с бассейном Jesmond Pool and Gym в Ньюкасле призвали своих посетителей принимать душ дома, так как при использовании душа в бассейне тратится много энергии на подогрев воды.

В конце сентября газета The Guardian со ссылкой на данные медиарегулятора Ofcom писала, что около 8 млн британских домохозяйств с трудом справляются со счетами за телекоммуникации.

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