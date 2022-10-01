Минэнерго США попросило энергокомпании снизить цены на топливо и восстановить его запасы

Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм обратилась к американским энергетическим компаниям с просьбой снизить цены на топливо и восстановить его запасы. Об этом говорится на сайте американского министерства.

Отмечается, что компании получают рекордно высокие прибыли, но перекладывают расходы на потребителей. В ведомстве считают, что динамика цен связана с проблемами с НПЗ, а также с неспособностью компаний поддерживать на необходимом уровне региональные запасы. При этом, сообщается в документе, экспорт бензина и дизельного топлива находится на рекордных уровнях.

«Самое время предпринять меры для снижения цен для потребителей и восстановить в этой стране запасы бензина и дизельного топлива, объемы которых меньше диапазона за пять лет», — говорится в релизе.

Ранее издание The Wall Street Journal утверждало, что США утрачивают нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана администрации президента Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире.