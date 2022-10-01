Правительство продлило меры поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы поддержки многодетных семей, которые выплачивают ипотеку. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что государства смогут получит от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Теперь под действие программы будут подпадать семьи, где третий или последующий ребенок появился на свет в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее речь шла о периоде до 31 декабря 2022 года.

При этом срок заключения кредитного договора для многодетных семей также продлевается на год вперед — до 1 июля 2024 года.

По данным кабмина, с 2023 по 2024 год на соответствующие меры поддержки планируется выделить порядка 90 млрд рублей из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в России бессрочно продлят программу «Сельская ипотека», ставка при этом останется прежней — 3%.