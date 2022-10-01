«Ромир»: средний класс стал наиболее пострадавшей от кризиса категорией

Больнее всего экономический кризис ударил не по бедному населению, а по среднему классу. Об этом РБК заявил президент «Ромира» Андрей Милехин.

«Наиболее пострадавший — средний класс. Его представители, имея высокие зарплаты и привыкая к городским сервисам, в кризис резко лишаются привычного уровня потребления», — отметил Милехин.

По его словам, по товарам-индикаторам, которые скупаются быстрее всего, можно определить потребительскую панику среди бедных. Однако сейчас такое население не впадает в паническое состояние из-за того, что в России есть своеобразный «предохранитель». То есть ведение личного подсобного хозяйства, посадка огорода, за счет чего население воспроизводит до трети потребительской корзины. Однако средний класс к такому не привык, поэтому в экономические кризисы таким людям приходится тяжелее всего.

Эксперты рынка указали, что нет единого индикатора, по которому можно определить средний класс. Однако падение доходов этой категории граждан говорит о том, что России не приходится ожидать увеличения темпов экономического роста.

В начале сентября британская газета The Sun писала, что западные санкции не оказали влияния на цены в российских магазинах, тогда как жители Британии вынуждены экономить на продовольствии и оплачивать огромные счета за электроэнергию и газ.