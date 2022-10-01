РЭО решил вложить в проекты по переработке ТКО в Европейской части России 13,5 млрд рублей

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Российский экологический оператор (РЭО) вложил 13,5 млрд рублей в создание трех объектов переработки твердых бытовых отходов в Европейской части России. Об этом ТАСС заявил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

«Мы инвестировали 13,5 млрд рублей в проекты общей стоимостью 56 млрд рублей. На всех этих объектах мы планируем обрабатывать 100% поступающих отходов», — отметил Королев.

По его словам, на заводе будет осуществляться выбор более 20% вторичных материальных ресурсов. Также будет снижаться доля захоронения в два раза, то есть половина поступающих отходов будет утилизирована.

Он добавил, что проекты реализуются в Московской, Тульской и Самарской областях. Сами же инвестиции пришлись на 2021 и 2022 год.

17 сентября ТАСС со ссылкой на сообщение главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева сообщило, что инвестиции в предприятия по обработке и утилизации бытовых отходов в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) составят более 108 млрд руб. По словам Буцаева, приблизительная мощность всех объектов составит 7,2 млн т, включая 3,9 млн т по утилизации.

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