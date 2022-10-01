Посольство РФ: США пытаются уйти от ответа, кому выгоден разрыв энергосвязей между Россией и ЕС

США пытаются уйти от ответа на вопрос, кому выгоден разрыв энергетических связей между Россией и странами Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства РФ в Вашингтоне.

По информации посольства, в дипведомстве «обратили внимание на противоречивые высказывания помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана», касающиеся диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«С одной стороны, чиновник подчеркнул необходимость всестороннего анализа инцидента в Балтийском море и отказался «спекулировать о виновных в очевидном акте саботажа». Буквально тут же, противореча самому себе и элементарной логике, безапелляционно исключил причастность Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в организации атак», — говорится в сообщении посольства.

В диппредставительстве подчеркнули, что попытки Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России — это очередной пример «голословной демонизации» России.

Ранее сообщалось, что прорывы в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли спровоцировать крупнейший за всю историю выброс метана, произошедший одномоментно.