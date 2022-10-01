Доллар и евро по результатам торгов на Мосбирже укрепились и перешли к росту

Доллар США и евро преодолели многолетние минимумы и укрепились по итогам торгов на Московской Бирже.

Как пишет «Коммерсантъ», курс доллара США и евро снизился из-за геополитической напряженности на фоне вхождения в состав России новых территорий.

Курс евро падал до восьмилетнего минимума в 50,73 руб./€, курс доллара опустился до минимальных значений с начали июля, до 53,23 руб./$. К концу торгов доллар и евро отыграли свое падение. По итогам курс доллара достиг 58,45 руб./$, прибавив за день 1,24 руб. Курс евро вернулся к отметке 56,7 руб./€.

Ранее сообщалось, что курс евро на бирже опустился до 51,2 рубля, ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России. В этот же день впервые с 1 июля доллар опустился ниже 54 рублей.