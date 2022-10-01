Небензя: расследование диверсии на «Северный потоках» не может проходить без РФ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакое расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не может проходить без участия России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, расследование инцидента на нитках газопровода могли бы вести Россия, Германия, Дания и Швеция. В случае, если расследование проводилось бы без участия России, это вызвало бы сомнения в его объективности.

«Любое расследование, которое бы проводилось, не может по определению быть без участия РФ. Потому что РФ — владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нем РФ, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования», — сказал Небензя.

Он добавил, что расследование должны проводить Дания и Швеция, в чьих территориальных водах произошел инцидент, Россия, как владелец газопроводов, и Германия, как главный выгодоприобретатель.

Ранее постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Йуул в рамках заседания Совета безопасности организации заявила, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла целенаправленная диверсия.