Байден подписал закон о финансировании, включающий $12,4 млрд помощи Украине

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Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства, включающий в себя дополнительную помощь Украине на сумму $12,4 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По информации пресс-службы, ранее инициативу одобрил Конгресс США.

«Президент подписал «Закон о продолжении выделения ассигнований и дополнительных ассигнованиях на Украину, 2023», который предусматривает ассигнования на 2023 финансовый год федеральным учреждениям до 16 декабря 2022 года для текущих программ и деятельности федерального правительства и включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию на Украине», — сообщается в документе.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не исключал, что Вашингтон может поставить Украине танки. При этом он отметил, что пока не готов объявить о поставках танков Киеву.

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