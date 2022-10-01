Пострпед Норвегии в ООН: на «Северных потоках» произошла намеренная диверсия

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Danish Defence Command/Reuters

Постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Йуул в рамках заседания Совета безопасности организации заявила, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла целенаправленная диверсия. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Вся имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что ущерб, нанесенный «Северному потоку» и «Северному потоку — 2», является результатом целенаправленных актов диверсии <...> Нам нужно до конца разобраться в том, что произошло и почему. Даже если на это может потребоваться определенное время. Норвегия полностью поддерживает расследование, запущенное властями Дании, Швеции и Германии», — поделилась Йуул.

По ее словам, те, кто это сделал, хотели посеять чувство страха и незащищенности на европейском континенте.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявлял, что в трех нитках газопроводов системы «Северный поток» находилось примерно 800 млн куб. м газа на момент аварии.

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