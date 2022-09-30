Вице-премьер Молдавии сообщил о сокращении «Газпромом» поставок газа на треть в октябре

close
100%
Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» подтвердила поставки газа Молдавии в октябре, сократив объем на 30%. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

«Сегодня «Молдовагаз» полностью выплатил «Газпрому» аванс за сентябрь. «Молдовагаз» получил частичное подтверждение объемов за октябрь. Из 8,06 млн кубометров в сутки (включая Приднестровье - ИФ) подтверждено 5,7 млн кубометров в сутки», — написал Спыну.

Вице-премьер пообещал, что никого в стране не отключат от газа.

Ранее 30 сентября глава молдавского газораспределительного предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что компания полностью погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки природного газа в сентябре. Размер авансовых выплат составил $23,898 млн.

До этого в тот же день президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики готовы к прекращению поставок газа из России. Накануне Спыну сказал, что Молдавия начала готовиться к прекращению поставок газа из России и планирует закупать топливо у других поставщиков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть