Канцлер ФРГ, премьеры Дании, Норвегии и Швеции заявили о диверсии на «Северных потоках»

Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Дании, Норвегии и Швеции Метте Фредериксен, Йонасом Гаром Стёре и Магдалена Андерссон заявили, что на «Северных потоках» произошла преднамеренная диверсия. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Хебештрайт, передает ТАСС.

«Канцлер Германии Олаф Шольц провел видеоконференцию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а затем с премьер-министрами Дании Метте Фредериксен, Норвегии Йонасом Гаром Стёре и Швеции Магдаленой Андерссон на тему ситуации в Балтийском море после инцидентов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2. Вся доступная на данный момент информация указывает на преднамеренный акт диверсии на трубопроводах», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что против трубопровода «Северный поток» была совершена преднамеренная диверсия и США с союзниками сейчас выясняют, что произошло. По словам президента, США работают с союзниками, чтобы «докопаться до сути» произошедшего и он уже направил им ресурсы в целях помощи по усилению защиты трубопровода.