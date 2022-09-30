Госсекретарь США: Европа может навсегда покончить с зависимостью от энергоресурсов России

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Jacquelyn Martin/Reuters

Власти США рассматривают текущую ситуацию в Европе как возможность «раз и навсегда» покончить с зависимостью региона от российских энергоресурсов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, написал ТАСС.

«Впереди еще много тяжелой работы, направленной на то, чтобы страны и партнеры пережили зиму. <...> В конечном итоге это также невероятная возможность <...> раз и навсегда избавиться от зависимости от российских энергоресурсов», — сказал Блинкен.

Ранее 30 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала об опасениях Евросоюза (ЕС), что предстоящий отопительный сезон на европейском континенте будет непростым, а следующий — еще тяжелее.

В тот же день Симсон сообщила, что ЕС обсуждает с Норвегией возможность замены импорта газа по спотовой цене на поставки по среднесрочным контрактам с ценовым коридором.

В начале сентября директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямэньском университете Линь Боцян заявил, что Соединенные Штаты Америки оказались основным получателем выгоды от энергетического кризиса в Европе.

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