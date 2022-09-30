Greenpeace назвала климатическим бедствием утечку на «Северных потоках»

В Greenpeace России заявили, что утечка на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» является климатическим бедствием и может привести к выбросам парниковых газов в 43,8 млн тонн CO2-эквивалента. Об этом говорится на сайте организации.

«Авария на газопроводах системы «Северный поток» — климатическое бедствие. Десятки миллионов тонн парниковых газов попадут в атмосферу, по оценкам Гринпис», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Greenpeace отметили, что пока сложно оценить масштаб бедствия, однако уже понятно, что его ущерб экологии огромный. По данным организации, ссылающейся на Датское энергетическое агентство, воздействие метана на климат в 20-летней перспективе может привести к выбросам примерно 43,8 млн тонн парниковых газов в эквиваленте CO2.

Подчеркивается, что Greenpeace не поддерживала и не поддерживает терроризм.

Ранее Bloomberg передавало, что объем утечек «Северного потока» равен трехдневному потреблению топлива ФРГ.