Министр климата Польши: потолок цен на российский газ не решит проблемы на рынках Европы

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Введение потолка цен на российский газ не снизит его стоимость. Такое мнение в ходе заседания Совета по энергетике стран Евросоюза (ЕС) выразила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, написало агентство «Прайм».

По ее словам, такой вариант, скорее, станет «дискриминацией для Европы и многих других стран, которые уже стали независимыми от российского газа».

При этом Москва отметила, что дискуссия о максимальной цене на российский газ — это больше санкционный вопрос. Министр климата считает, что сейчас настало время для новых ограничительных мер на углеводороды, и газ был бы хорошим шагом в этом направлении.

Ранее 30 сентября глава министерства энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен заявила, что введение предельной цены на российский газ не поможет справиться с ростом цен на энергоносители.

На этой неделе бельгийская газета LeSoir написала, что министры энергетики 15 стран — членов ЕС обратились к ЕК с просьбой ввести потолок цен на весь импортируемый в страны содружества газ вне зависимости от его происхождения.

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