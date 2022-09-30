США ввели новые санкции против России

close
100%
Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

США ввели новый пакет санкций в отношении России, в него вошли десятки физических и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте минфина страны.

Под санкции попали семья премьер-министра РФ Михаила Мишустина, глава ЦБ Эльвира Набуиллина, семья заместителя предстателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей, семья главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

В список вошли, в частности, АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно» и другие предприятия и связанные с ними лица.

Ранее сообщалось, что США объявят о новых санкциях против России из-за вхождения в ее состав четырех новых территорий. Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала NBC Петер Александер, ссылаясь на представителя администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

По его словам, ожидается, что утром в пятницу американская администрация «ответит на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о «новых экономических издержках», то есть санкциях».

Ранее главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также президент РФ Владимир Путин в Кремле подписали договоры о вхождении в состав России новых территорий.

27 сентября завершилось голосование по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Референдумы признаны состоявшимися.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть