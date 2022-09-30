«А-Техникс» расширила сертификат разработчика авиационных компонентов

Дочерняя компания «Аэрофлота», провайдер технического обслуживания ремонта «А-Техникс», успешно прошла аудит Росавиации по расширению сертификата разработчика авиационных компонентов (ФАП-21 раздел J), полученный в июне 2022 года.

«А-Техникс» получила разрешение на разработку и утверждение документации для выполнения нетиповых ремонтов конструкций любых воздушных судов отечественного и зарубежного производства. Также был расширен список систем самолетов (кондиционирование воздуха, светотехническое оборудование, окна, двери, люки, тормозные устройства, реверс тяги, обшивка фюзеляжа, аэродинамические поверхности ВС и прочее), на которых провайдер может осуществлять разработку и сертификацию второстепенных изменений типовой конструкции для компонентов II и III класса.

Теперь «А-Техникс» может самостоятельно выполнять полный цикл работ. Учитывая санкционные ограничения, обновленный сертификат позволит провайдеру оказывать комплексную и техническую поддержку авиакомпаниям-партнерам при необходимости разработки, утверждения и выполнения ремонта.

В компании отметили, что «А-Техникс» продолжит работу над последовательным расширением своих компетенций для оказания качественного технического обслуживания и поддержания летной годности воздушного парка «Аэрофлота» и других российских авиаперевозчиков.