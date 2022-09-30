«Тинькофф» снизил лимит мгновенного вывода денег от брокера до 200 тысяч рублей

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Лимит мгновенного вывода денег с брокерского на банковский счет в онлайн-брокере «Тинькофф инвестиции» сократили до 200 тыс. руб. Сообщение об этом пресс-служба финансовой организации опубликовала на своем сайте.

«Лимит сократился из-за возможных изменений режима расчетов по некоторым валютным инструментам на бирже», — объяснила пресс-служба «Тинькофф инвестиций».

В организации выразили надежду, что в ближайшее время смогут вернуть лимит к прежнему уровню — 50 млн руб. после совершенной сделки на бирже.

На прошлой неделе пресс-служба «Тинькофф Банка» сообщила, что клиенты кредитной организации смогут получать входящие SWIFT-переводы в долларах и евро только из кредитных организаций Армении, Азербайджана и Узбекистана с 12 октября. Уточнялось, что входящий SWIFT-перевод можно получить только от армянского Ардшинбанка и ЗАО «Юнибанк», Международного банка Азербайджана и Народного банка Республики Узбекистан.

В августе сообщалось, что Дзержинский суд Перми обязал «Тинькофф Банк» вернуть клиенту прибыль в 1,3 млн руб., полученную весной на «ошибочных» операциях по обмену валюты.

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