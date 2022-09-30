Глава Минэнерго Бельгии: потолок цен на российский газ не поможет в борьбе с кризисом

Возможное введение предельных цен на поставки российского газа в Евросоюз не поможет справиться с негативными последствиями энергетического кризиса в регионе. Слова главы Министерства энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен приводит ТАСС.

«Потолок цен на российский газ — это скорее санкция, а не реальная мера по регулированию стоимости, суммы в счетах от этого не уменьшатся. Мы здесь собрались с министрами энергетики для поиска конкретных мер по контролю за ценами», — заявила Ван дер Стратен.

Главы Минэнерго Евросоюза 9 сентября не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ. После этого европейские чиновники поручили Еврокомиссии (ЕК) изучить возможности для ввода предельных цен на все виды газа. Мера могла коснуться в том числе и сжиженного природного газа (СПГ).

Однако в дальнейшем власти Евросоюза возвращались к обсуждению этой меры неоднократно. 30 сентября газета Politico со ссылкой на источники из числа европейских дипломатов сообщила, что ряд стран ЕС беспокоятся из-за того, что Еврокомиссия (ЕК) до сих пор не выступила с конкретными предложениями по установлению лимита цен на импортируемый природный газ (ПГ). Другой дипломат отметил, что Еврокомиссия «играет в прятки» в вопросе установления цен на газ, что приводит страны ЕС «в ярость».