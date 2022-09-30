Аналитик Самиев допустил, что курс доллара в России может стать квазирыночным

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Если западные страны введут санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), то курсы ведущих мировых валют, включая доллар и евро, станут квазирыночными. Слова генерального директора аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева приводит «Лента.ру».

«Курсы сейчас реагируют на анонсы тех новых санкций, которые могут быть применены к Мосбирже, НКЦ, НРД — то есть, ко всей инфраструктуре. Эти ограничения не позволят и дальше продолжать валютные торги в долларах и евро. В таком случае расчетные курсы будут устанавливаться уже самим ЦБ», — заявил Самиев.

После ввода подобных санкций Центробанк России будет вынужден самостоятельно поддерживать курсы евро и доллара. И совершенно неясно, на каких принципах такой механизм будет держаться, уверен аналитик.

«Если мы вспомним СССР, то там курс был полностью оторван от спроса и предложения, отсутствовал легальный рынок. Но, возможно, в нашем случае какой-то рынок, внебиржевой, на основании сделок, все же сохранится. Сложно угадать, каким будет новый механизм, но, вероятно, курс в итоге окажется не совсем искусственным, а квазирыночным», — заключил Самиев.

30 сентября курс евро в ходе торгов на Московской бирже опускался ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года. В моменте европейская валюта слабела по отношению к российской до 51 рубля. Однако к 14:30 мск котировки евро немного отыграли утренний спад и достигли отметки 51,84 рубля.

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