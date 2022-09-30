Доллар на Мосбирже опустился ниже 54 рублей впервые с 1 июля

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 54 рублей впервые с 1 июля, передает ТАСС.

На 12.37 мск курс доллара терял 5,68%, опускаясь до 53,96 рубля, евро же снижался до 51,95 рубля.

Затем, к 12.41 мск доллар ускорил снижение, опустившись до 53,82 рубля, а евро продолжил падение до 51,94 рубля.

По данным торговой площадки, 30 сентября курс евро достиг 52,5 рубля впервые с 2014 года.

Накануне Банк России установил курс доллара на 30 сентября на уровне 57,41 рубля, евро — до 55,41 рубля.

28 сентября пресс-служба министерства экономического развития России представила прогноз социально-экономического развития на 2023 — 2025 годы, согласно которому курс доллара окрепнет до 66 рублей уже к декабрю 2022 года.

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