Глава Минэнерго Австрии Гевесслер: страна все еще зависима от поставок газа из России

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Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна все еще зависит от поставок газа из России и не рассматривает вариант ограничения цен на углеводородное сырье. Ее слова после прибытия на экстренное заседание Совета ЕС в Брюсселе передает ТАСС.

Как рассказала министр, в последние дни австрийское правительство много обсуждало данный вопрос, и среди всех предложений не оказалось варианта, который мог бы гарантировать, что «партнеры и впредь будут поставлять газ в Европу в достаточном объеме», если страны ЕС не будут платить требуемую цену.

«Австрия, как и прежде, зависима от импорта природного газа, в частности российского газа», — подчеркнула Гевесслер.

Она также призвала страны Евросоюза «не ставить эксперименты в ущерб безопасности энергоснабжения».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал учитывать разное положение европейских стран в вопросах зависимости от поставок российского газа.

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