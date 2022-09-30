Курс евро впервые с 2014 года достиг 52,5 рубля

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Рубль усиливает рост в ходе валютных торгов 30 сентября. По данным Московской биржи, курс евро упал до 52,5 рубля впервые с октября 2014 года, а доллар приближается к отметке в 56 рублей.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 11:06 мск снижается на 86 копеек, до 56,35 рубля, а евро — на 3,23 рубля, до 52,24 рубля.

29 сентября Центробанк РФ установил на 30 сентября 2022 года официальный курс доллара на уровне 57,413 рубля, что на 1 рубль 3,55 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро был понижен на 31,68 копейки, до 55,4064 рубля.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил агентству «Прайм», что в случае введения Западом санкций в отношении «Национального Клирингового Центра», торговля долларами и евро на бирже станет невозможной.

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