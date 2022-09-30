Politico: страны ЕС «в ярости» из-за нежелания ЕК ограничить цену импортируемого газа

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Страны Европейского союза беспокоятся из-за того, что Еврокомиссия (ЕК) до сих пор не выступила с конкретными предложениями по установлению лимита цен на импортируемый природный газ (ПГ). Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники из числа европейских дипломатов.

По мнению одного из источников, если говорить только о возможных рисках и не упоминать положительные аспекты, то никакого прогресса в газовом вопросе не будет.

Другой дипломат отметил, что Еврокомиссия «играет в прятки» в вопросе установления цен на газ, что приводит страны ЕС «в ярость».

Дипломаты надеются, что Еврокомиссия примет в расчет итог обсуждений и не будет пытаться продвигать идею ограничения цен только на газ из России.

Вопрос установления ограничения на на цены будет обсуждаться 30 сентября в ходе совещания министров энергетики стран Европейского союза.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия (ЕК) по-прежнему считает возможным введение потолка цен на российский газ.

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