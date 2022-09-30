Элитное жилье в России стали продавать со скидкой до 40% на фоне мобилизации

Владельцы элитного жилья в России бросились продавать недвижимость с большими скидками после мобилизации, стартовавшей в стране 21 сентября. Дисконт в этом сегменте недвижимости достигает 40%, приводит слова партнера Intermark Real Estate Дмитрия Халина «РИА-Недвижимость».

«По каким-то лотам были просьбы установить дисконт как в символическом размере 3-4 процента, так и в достаточно радикальном размере 30-40 процентов для быстрой продажи», — заявил Халин.

Желание владельцев продать недвижимость коснулось примерно четверти базы объектов Intermark Real Estate, добавил он. Подобную тенденцию председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова объяснила общим стрессовым состоянием граждан из-за мобилизации.

«Такое поведение характерно для стрессовых ситуаций, однако в большинстве случаев к большим скидкам прибегают либо собственники низколиквидных объектов, либо те, кто спешно покидают страну и готовы терять при распродаже активов», — заключила Доброхотова.

29 сентября риелторы назвали три главных фактора для быстрой продажи ипотечной квартиры. По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, нужно сначала договориться об этой сделке с банком, чтобы снять все возможные возражения, затем правильно оценить ее и установить цену на 5% ниже имеющихся на рынке предложений.

Как отметила руководитель офиса «Митино» компании «Инком-Недвижимость» Наталия Борзенкова, продать ипотечную квартиру можно в два шага, если вам удалось договориться с банком. Первый — правильно оценить квартиру, второй — выставить объект недвижимости на продажу с дисконтом.