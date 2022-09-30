Элитное жилье в России стали продавать со скидкой до 40% на фоне мобилизации

close
100%
Pexels

Владельцы элитного жилья в России бросились продавать недвижимость с большими скидками после мобилизации, стартовавшей в стране 21 сентября. Дисконт в этом сегменте недвижимости достигает 40%, приводит слова партнера Intermark Real Estate Дмитрия Халина «РИА-Недвижимость».

«По каким-то лотам были просьбы установить дисконт как в символическом размере 3-4 процента, так и в достаточно радикальном размере 30-40 процентов для быстрой продажи», — заявил Халин.

Желание владельцев продать недвижимость коснулось примерно четверти базы объектов Intermark Real Estate, добавил он. Подобную тенденцию председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова объяснила общим стрессовым состоянием граждан из-за мобилизации.

«Такое поведение характерно для стрессовых ситуаций, однако в большинстве случаев к большим скидкам прибегают либо собственники низколиквидных объектов, либо те, кто спешно покидают страну и готовы терять при распродаже активов», — заключила Доброхотова.

29 сентября риелторы назвали три главных фактора для быстрой продажи ипотечной квартиры. По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, нужно сначала договориться об этой сделке с банком, чтобы снять все возможные возражения, затем правильно оценить ее и установить цену на 5% ниже имеющихся на рынке предложений.

Как отметила руководитель офиса «Митино» компании «Инком-Недвижимость» Наталия Борзенкова, продать ипотечную квартиру можно в два шага, если вам удалось договориться с банком. Первый — правильно оценить квартиру, второй — выставить объект недвижимости на продажу с дисконтом.

Все новости на тему:
Мобилизация в России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть