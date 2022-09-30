Депутат Аксаков: банки потеряют 1-2% чистой прибыли от списания долгов погибшим мобилизованным

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Потери банков от списания долгов погибшим мобилизованным составят не более 1-2% чистой прибыли финансовых организаций. Слова главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова приводят «Известия».

Аксаков является соавтором законопроекта о кредитных каникулах для мобилизованных, который приняли на этой неделе. Воспользоваться льготой смогут граждане, оформившие кредиты до призыва на военную службу, а также лица, находящиеся у них на иждивении.

«По оценкам Минфина, потенциальные потери кредитных организаций — не более 1–2% чистой прибыли», — заявил Аксаков.

Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных Госдума приняла 28 сентября. Документ позволит этим гражданам получить льготы по ипотечным кредитам и потребительским займам. Согласно условиям, россияне смогут приостанавливать платежи по кредитам, заключенным до дня мобилизации и подписания контракта, или уменьшать их.

В тот же день глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что члены семей мобилизованных смогут оформить каникулы на свои кредиты. Срок кредитных каникул определяет заемщик. Однако он не должен превышать срок военной службы мобилизованного плюс 30 дней.

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