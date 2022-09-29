Сенат США принял законопроект, включающий $12,4 млрд помощи Украине

Сенат Конгресса США принял законопроект о финансировании американского правительства, включающий выделение $12,4 млрд помощи Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечает агентство, во время голосования, которое еще продолжается, инициативу поддержали более 60 законодателей. Этого количества достаточно для утверждения законопроекта.

Законопроект включает временное финансирование правительственных программ, он должен быть одобрен конгрессом до истечения текущей рабочей недели. Далее документ должен поступить на рассмотрение в Палату представителей США, а в случае одобрения обоими палатами Конгресса на подпись главе администрации Джо Байдену.

Пакет помощи Украине включает экономическую поддержку для поддержания работы правительства, средства на военную помощь, миссии военных США в Европе и другое.

Ранее в Пентагоне сообщали, что США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $1,1 млрд, в который будут включены реактивные системы залпового огня HIMARS.