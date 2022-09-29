Кириенко раскрыл размер финансирования проектов по поддержке Донбасса

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что проекты некоммерческих организаций по поддержке жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей получат президентские гранты на сумму 2 млрд рублей, еще 1,3 млрд рублей планируется привлечь в качестве софинансирования. Об это сообщает ТАСС.

«На эти 493 проекта 2 млрд рублей выделяется из Фонда президентских грантов, еще 1,3 млрд рублей - стороннее софинансирование. В общей сложности на проекты поддержки жителей освобожденных территорий будет направлено 3,3 млрд рублей», — рассказал первый замглавы АП.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин специально выделил Фонду президентских грантов 2 млрд рублей, чтобы эти средства были направлены на проекты помощи жителям подконтрольных России территорий. При этом, по словам Кириенко, проекты предложены некоммерческими организациями Донбасса, Запорожья и Херсонщины, а также российскими НКО. Наибольшую активность проявили Ростовская, Белгородская и Воронежская области.

27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. По данным избирательных комиссий, не менее 87% избирателей поддержали данную перспективу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин подпишет договоры о вступлении в состав РФ новых регионов.