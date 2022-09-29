Чат-бот Альфа-Банка стал лучшим в России по версии Markswebb

Чат-бот Альфа-Банка признали лучшим ботом среди банковских помощников России по итогам рейтинга Chatbot Rank 2022 аналитического агентства Markswebb.

Бот Альфы набрал 78,5 балла, опередив лидера прошлого года – банк Тинькофф.

Чат-ботов оценивали по двум критериям: насколько диалог помощника похож на диалог с человеком и насколько успешно решается пользовательская задача.

Эксперты отметили, что помощник Альфа-Банка отвечает с первого раза, распознает запросы, а также не повторяет одни и те же ответы в рамках диалога, и его общение максимально приближено к человеческому.

Chatbot Rank 2022 — сравнительное исследование чат-ботов в мобильных банках для частных лиц авторитетного консалтингового и исследовательского агентства Markswebb. В основе методики — разработанный аналитиками свод принципов идеального диалогового интерфейса (conversational user interface). В исследовании приняли участие 11 крупнейших и самых технологичных банков России.