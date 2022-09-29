Еврокомиссар Симсон: ЕК по-прежнему считает возможным введение потолка цен на газ РФ

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия (ЕК) по-прежнему считает возможным введение потолка цен на российский газ, написало агентство РИА Новости.

По словам Симсон, ЕК сохраняет своем мнение, несмотря на призыв большинства стран Евросоюза (ЕС) ввести ограничения на весь импорт газа вне зависимости от его происхождения

«Россия не является надежным партнером. По факту, она стала источником проблемы. Я уверена, что нам необходимо ввести потолок цен на весь импорт газа из России на таком уровне, который был бы привлекательным для них для экспорта в Европу», — сказала Симсон.

Накануне бельгийская газета LeSoir написала, что министры энергетики 15 стран — членов ЕС обратились к ЕК с просьбой ввести потолок цен на весь импортируемый в страны содружества газ вне зависимости от его происхождения. Главы ведомств призвали ЕС как можно скорее подготовить соответствующее предложение, чтобы успеть обсудить его на предстоящей 30 сентября экстренной министерской встрече альянса в Брюсселе.

Затем 29 сентября агентство DPA написало, что ЕК предложила установить потолок цен на российский газ.