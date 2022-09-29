Вице-канцлер ФРГ: энергокризис может перерасти в социально-экономический

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что энергетический кризис может перерасти в социально-экономический. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По его словам, немецкие власти пытаются препятствовать кризису решением об остановке роста цен на газ.

По данным газеты, ожидается, что снижение цен на газ, которым федеральное правительство хочет облегчить жизнь потребителей, обойдется в €200 млрд евро.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян подписали соглашение в сфере энергетической безопасности и развития промышленности. Это было сделано, когда глава немецкого правительства находился с визитом в ОАЭ.

Как сообщается, нефтегазовая компания эмирата Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) заключила контракт о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию компании RWE.