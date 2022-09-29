Годовая инфляция в Германии ускорилась в сентябре до рекордных 10%

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Fabrizio Bensch/Reuters

В Германии годовая инфляция достигла в сентябре, по предварительным данным, рекордных 10%. Информацию об этом опубликовала пресс-служба национального Федерального статистического управления (Destatis) на своем сайте.

В первой половине сентября пресс-служба Destatis сообщила, что потребительские цены в Германии в августе ускорились до рекордных 8,8% в годовом исчислении. В публикации также указали, что в помесячном выражении цены поднялись на 0,4%

Тогда же министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил в ходе пресс-конференции в Берлине, что Германия может столкнуться с рецессией в 2023 году в случае, если не получится снизить темпы роста инфляции.

На прошлой неделе агентство DPA со ссылкой на информацию немецких экономистов написало, что крупная потеря покупательной способности и резкий рост затрат компаний из-за высоких цен на энергоносители ведут экономику страны к неминуемой рецессии.

2 сентября российская государственная энергетическая компания «Газпром» сообщила о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. В тот день на турбине газопровода выявили ряд протечек.

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