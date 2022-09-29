Handelsblatt: власти Германии могут выделить €150-200 млрд для смягчения роста цен на газ

Правительство Германии может выделить специальный пакет финансовой помощи размером €150-200 млрд для противодействия росту цен на газ для конечных потребителей. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

«Пакет финансовой помощи составит от 150 до 200 миллиардов евро. Информация должна быть обнародована уже сегодня», — говорится в материале.

Торможение цен на газ должно будет финансироваться через Фонд экономической стабилизации (WSF). Он был создан во время пандемии коронавируса с целью оказания помощи пострадавшим предприятиям, утверждает Handelsblatt.

За предоставление финансовой помощи выступает министр финансов Германии Кристиан Линднер. Он настаивает на том, чтобы субсидии сохранились в следующем году. Теперь ему осталось договориться об этом с канцлером страны Олафом Шольцем, сообщается в статье.

29 сентября агентство Reuters сообщило, что правительство Германии окончательно отказалось от идеи введения сбора за газ с конечных потребителей. Власти пошли на это, чтобы снизить финансовую нагрузку на домохозяйства в условиях усиления энергетического кризиса. Однако теперь бундестагу необходимо будет существенно увеличить размер экономической помощи уязвимым слоям населения и пострадавшим компаниям.