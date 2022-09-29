Песков назвал ангажированными заявления о российских кораблях в районе аварии на «СП»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в районе аварии на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море было куда больше военных аппаратов Североатлантического альянса, нежели российских. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга

«Этот район — это Балтийское море. Гораздо больше там было замечено летательных, плавающих и иных морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО», — сказал Песков.

Как добавил Песков, подобные утверждения о якобы причастности российской стороны к аварии ангажированы.

«Поэтому это такие совершенно глупые новости, которые, скажем так, ангажированы», — заключил пресс-секретарь российского главы.

Телеканал «Си-эн-эн» (CNN) со ссылкой на осведомленные источники информировал, что представители европейских служб безопасности заметили якобы российские военные корабли и подлодки в районе утечек на газопроводе «СП».

Ранее стало известно, что НАТО считает результатом диверсии утечку на «Северных потоках» и поддержит расследование.

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