Yle: финские предприятия могут приостановить работу из-за роста цен на электричество

Финские компании могут прибегнуть к мерам жесткой экономии вплоть до остановки производства из-за резко возросших цен на электроэнергию, сообщает телеканал Yle.

Отмечается, что стоимость электроэнергии зимой может подскочить до 50 центов за киловатт-час, в результате средние счета за нее, включая налоги, возрастут примерно до €70 тыс.

Генеральный директор организации предпринимателей Центральной Финляндии Санна-Мари Юракоски заявила, что предприятия пытаются найти способ сэкономить в условиях энергетического кризиса. По ее словам, они в том числе рассматривают варианты, которые касаются выбора «наиболее подходящего для их работы времени суток, чтобы минимизировать убытки».

Также обсуждения ведутся касательно более эффективного использования производственных помещений, перехода на автономное отопление и даже приостановки производства на определенные периоды.

«Зима будет просто ужасная: у нас нет финансовых резервов, чтобы оплатить счета за электричество», — заявила генеральный директор войлочной фабрики в городе Йямся Эмилия Койккалайнен.

По ее словам, в самые холодные зимние месяцы фабрики будут простаивать до нескольких недель, если цена на электричество еще поднимется, производство будет заморожено на больший срок.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует закрыть границу для российских туристов в ночь на пятницу, 30 сентября.