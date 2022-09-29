Business Standard: Индия попросила США, Ирак и Саудовскую Аравию увеличить поставки СПГ

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Issei Kato/Reuters

Индия обратилась к Ираку, США, и Саудовской Аравии с просьбой увеличить поставки сжиженного природного газа. Об этом сообщила газета Business Standard со ссылкой на источники.

Уточняется, что решение нарастить импорт СПГ из этих стран было принято из-за сокращения поставок топлива от дочерней компании «Газпрома» Gazprom Markeing & Trading Singapore.

По данным источников Business Standard, с мая 2022 года GMTS стала меньше импортировать СПГ в Индию под давлением западных рестрикций. При этом республика не стала применять к компании штрафные санкции.

На данный момент предпринимаются попытки возобновить поставки СПГ «Газпромом» в полном объеме, однако правительство Индии из-за увеличения потребления газа в стране приняло решение диверсифицировать источники получения топлива и «приобретать его везде, где это возможно, по наиболее подходящим ценам».

Ранее консалтинговая компания Coalmint прогнозировала, что объемы импорта российского угля в Индию снизятся на 30%к концу сентября.

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