«Известия»: Турция может создать новый банк для работы с платежной системой «Мир»

close
100%
Онур Озовали/Sputnik/РИА «Новости»

Как пишет газета «Известия», директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин предположил, что Турция может создать новый банк или центр расчетов для работы с картами российской платежной системы «Мир».

Турецкая сторона уже рассматривает ряд альтернатив для проведения финансовых операций с системой «Мир», включая создание банка, который не будет зависеть от санкционного давления со стороны США и ЕС.

Директор РТДС предположил, что это может быть специальный банк, или специальная система на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг.

Он также добавил, что несмотря на поднятый СМИ ажиотаж, россияне свободно снимают средства в банкоматах (лимит — 1 500 турецких лир) банка Ziraat.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал остановку работы карт «Мир» в Турции.

«Понятно, что банки и экономические операторы находятся под давлением США, им угрожают вторичными санкциями и это решение принято под давлением. Ситуация сложная и нужно совместно искать пути противодействия этому давлению, чтобы не наносить вреда нашему торгово-экономическому сотрудничеству и не лишать комфортных условий миллионы наших туристов, которые посещают Турцию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Турции не осталось банков, которые использовали бы российскую платежную систему «Мир».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть