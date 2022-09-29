«Известия»: Турция может создать новый банк для работы с платежной системой «Мир»

Как пишет газета «Известия», директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин предположил, что Турция может создать новый банк или центр расчетов для работы с картами российской платежной системы «Мир».

Турецкая сторона уже рассматривает ряд альтернатив для проведения финансовых операций с системой «Мир», включая создание банка, который не будет зависеть от санкционного давления со стороны США и ЕС.

Директор РТДС предположил, что это может быть специальный банк, или специальная система на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг.

Он также добавил, что несмотря на поднятый СМИ ажиотаж, россияне свободно снимают средства в банкоматах (лимит — 1 500 турецких лир) банка Ziraat.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал остановку работы карт «Мир» в Турции.

«Понятно, что банки и экономические операторы находятся под давлением США, им угрожают вторичными санкциями и это решение принято под давлением. Ситуация сложная и нужно совместно искать пути противодействия этому давлению, чтобы не наносить вреда нашему торгово-экономическому сотрудничеству и не лишать комфортных условий миллионы наших туристов, которые посещают Турцию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Турции не осталось банков, которые использовали бы российскую платежную систему «Мир».