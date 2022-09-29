В Австралии закроют крупнейшую электростанцию, загрязняющую окружающую среду

AGL Energy закроет крупнейшую в Австралии электростанцию, загрязняющую окружающую среду, на десять лет раньше, чем планировалось, изменив дату закрытия своей угольной электростанции Loy Yang A в Виктории с 2045 на 2035 год.

Компания, крупнейший производитель электроэнергии и загрязнитель окружающей среды в Австралии, ускоряет отказ из угля в соответствии с обновленной стратегией. В ней подробно описывается переход на возобновляемые источники энергии.

Подтверждение более раннего закрытия Loy Yang A мощностью 2210 мегаватт в долине Латроб появилось через несколько дней после того, как правительство Виктории объявило об амбициозных планах по увеличению емкости энергосистемы.

В соответствии с поставленными целями, к 2030 году Виктория достигнет 2,6 гигаватт емкости хранения возобновляемой энергии, а к 2035 году — 6,3 ГВт, что достаточно для питания примерно половины нынешних домов Виктории при их пиковом потреблении энергии.

Викторианская электростанция, в которую входят станции Loy Yang A и B, поставляет около 30% электроэнергии штата и является крупнейшей электростанцией в стране, загрязняющей окружающую среду. На национальном уровне больше загрязнений дает только завод Origin Energy мощностью 2880 МВт, который должен быть закрыт в 2025 году.