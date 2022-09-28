РИА «Новости»: МИД РФ подтвердил договоренности с Кабулом о поставках топлива и зерна

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В МИД России подтвердили, что Москва и Кабул предварительно одобрили сделку по поставкам бензина, газа и зерна, передает РИА «Новости».

По информации агентства, стороны договорились о ежегодной поставке 1 млн тонн бензина, 1 млн тонн дизельного топлива и 500 тыс. т сжиженного нефтяного газа. Кроме того, в рамках соглашения РФ также будет поставлять в Афганистан ежегодно 2 млн пшеницы.

Соглашение стало первой крупной международной экономической сделкой, которую талибы (организация запрещена в России) заключили после прихода к власти в августе 2021 года.

Как сообщал ранее министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи, что в качестве обмена на российские поставки нефтепродуктов Кабул может предложить поставки полезных ископаемых, сухофруктов и лекарственных трав.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс указал, что Афганистан нуждается в срочном финансировании со стороны стран-доноров из-за угрозы голода и экономического кризиса .

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