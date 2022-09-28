ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 25% до 8%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста украинского ВВП в 2023 году с ожидаемых ранее 25% до 8%. Об этом говорится в обновленном прогнозе ЕБРР.

«На 2023 год ЕБРР понизил свой прогноз восстановления экономики до 8% с более высоких 25%, предусмотренных в мае, когда ожидалось, что существенные работы по восстановлению уже будут проводиться», — сказано в сообщении организации.

Оценку банка, согласно которой экономика Украины сократится на 30% в 2022 году, не меняли.

По информации аналитиков ЕБРР, после 24 февраля ВВП страны снизился на 15,1% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года и на 37,2% во втором квартале.

В апреле Всемирный банк опубликовал доклад об экономике региона Европы и Центральной Азии, в котором спрогнозировали, что валовый внутренний продукт Украины в 2022 году сократится на 45,1%.

В конце августа первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что ВВП Украины в 2023 году может либо сократиться на 0,4%, либо увеличиться до 15,5% в зависимости от хода российской специальной военной операции.