Росстат: производство сжиженного природного газа в январе — августе выросло на 13,5%

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Issei Kato/Reuters

Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России за первые восемь месяцев 2022 года (январь — август) увеличился на 13,5% относительно аналогичного периода 2021 года, до 21,6 млн тонн. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Росстата.

«Производство СПГ за восемь месяцев 2022 года составило 21,6 млн тонн, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в августе рост объема производства СПГ составил 2,9% относительно июля, до 2,4 млн тонн. По сравнению с августом 2021 года рост за аналогичный месяц 2022 года составил 59,2%.

В июне вице-премьер России Александр Новак заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что Россия может нарастить потенциал производства сжиженного природного газа до 100 млн тонн в год.

В июле аналитик и основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба выразил мнение, согласно которому на рынке СПГ в ближайшие четыре года будет сохраняться жесткая конкуренция.

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