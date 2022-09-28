Силуанов: Минфин не исключает возобновления покупки валюты в 2022 году

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин не исключает возобновления покупки валюты в 2022 году, написало агентство ТАСС.

«Никаких ограничений нет. Я не исключаю, что мы и в этом году сможем выходить на валютный рынок», — сказал министр.

По его словам, министерство при принятии решения о возобновлении покупки иностранной валюты в текущем году будет исходить из восстановления действующего бюджетного правила.

Также Силуанов отметил, что российский Минфин возобновит покупку валюту в 2023 году в случае дополнительных нефтегазовых поступлений в бюджет.

В конце января Банк России решил остановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

Ранее 28 сентября Силуанов заявил, что в ближайшие три года Минфин планирует обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет с помощью изъятия части сверхдоходов сырьевого бизнеса. Компаниям увеличат фискальную нагрузку. При этом усиление фискальной нагрузки не коснется физических лиц.