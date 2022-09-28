В США объяснили свой подход к возможным санкциям против «Газпромбанка»

Соединенные Штаты при оценке возможности введения ограничительных мер в отношении российского «Газпромбанка» учитывают необходимость сохранения способа оплаты энергоресурсов. Об этом заявила помощник главы Минфина по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг, слова которой приводит РИА «Новости».

«Предел цен предполагает возможность проводить платежи за эту нефть по сниженной цене, что означает, что должны быть каналы контроля для продолжения оплаты за это», — пояснила Розенберг.

При этом она не смогла уточнить, будут ли вводиться санкции против «Газпромбанка», отмечая, что любые возможности сохраняются.

Ранее правительство России выделило 535 млрд рублей на защиту устойчивости российских финансовых институтов в условиях международных санкций в 2022 году. Денежные средства были взяты из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Часть выделенных средств в размере 100 млрд рублей была использована для защиты финансовой устойчивости банков «Дом.РФ» и «Газпромбанка». Согласно статистическим данным Министерства финансов, после этой меры объем ФНБ сократился к сентябрю 2022 года на 286 млрд рублей — до 11,87 трлн рублей.