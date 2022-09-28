Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на нефть из РФ в рамках нового пакета санкций

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила об официальном предложении ввода потолка цен на нефть из России в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня в этом пакете мы представляем правовую основу для ограничения цен на нефть», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, ряд развивающихся стран еще нуждаются в поставках нефти из России по низким ценам, а ограничение поможет снизить доходы России и сохранить стабильность на мировых энергетических рынках.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии предложила новый пакет антироссийских санкций против России в связи с прошедшими в регионах Донбасса референдумами.

Восьмой пакет санкций будет включать в себя новые запреты на импорт российской продукции, призванные лишить Россию доходов в размере €7 млрд (₽391,96 млрд).

По словам Фон дер Ляйен, новые санкции заложат правовую основу для ограничения цен на нефть.

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Санкции против России
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