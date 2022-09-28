Минфин планирует изъять часть сверхдоходов сырьевого бизнеса в ближайшие три года

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

В ближайшие три года Министерство финансов (Минфин) планирует обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет с помощью изъятия части сверхдоходов сырьевого бизнеса. Компаниям увеличат фискальную нагрузку, приводит слова главы ведомства Антона Силуанова РБК.

«Когда мы планировали сверхдоходы, то делали расчет, исходя из того, что будем изымать только их часть сверх некоего уровня отсечки. Это касалось и газа. Изначально мы говорили про экспортные пошлины, но сейчас перешли на НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых — «Газета.Ru»). С «Газпромом» договорились, что это будет дополнительное изъятие через НДПИ», — заявил Силуанов.

При этом усиление фискальной нагрузки не коснется физических лиц. Корректировок в шкале НДФЛ в ближайшие три года Минфин не планирует делать, добавил министр.

«Нет, (изменения коснутся — «Газета.Ru») только конъюнктурных сверхдоходов», — ответил Силуанов на соответствующий вопрос.

26 сентября «Ведомости» сообщили, что Минфин планирует направить почти 1 трлн рублей на закупки валюты для ослабления рубля в рамках бюджетного правила. В 2023 году ведомство ожидает пополнения федерального бюджета дополнительными нефтегазовыми доходами российских сырьевых компаний на сумму 939 млрд рублей. Эти денежные средства министерство намерено использовать для коррекции курса рубля к ведущим мировым валютам.

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