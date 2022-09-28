Захарова заявила о намерении РФ созвать заседание СБ ООН по ситуации на «Северных потоках»

close
100%
РИА «Новости»/Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о планах РФ созвать официальное заседание Совета безопасности ООН в связи с ситуацией на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», — сказано в сообщении Захаровой.

Ранее дипломат потребовала от президента США Джо Байдена ответ на вопрос о причастности Штатов к взрывам на маршрутах пролегания «Северных потоков».

Польша, Дания и Швеция допустили вероятность «саботажа» на газопроводах, а правительство Германии заявило, что инцидент на «Северных потоках » не мог быть вызван естественными причинами.

Оператор Nord Stream ранее не исключил возможности ремонта поврежденных ниток газопровода.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть