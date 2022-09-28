Захарова заявила о намерении РФ созвать заседание СБ ООН по ситуации на «Северных потоках»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о планах РФ созвать официальное заседание Совета безопасности ООН в связи с ситуацией на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», — сказано в сообщении Захаровой.

Ранее дипломат потребовала от президента США Джо Байдена ответ на вопрос о причастности Штатов к взрывам на маршрутах пролегания «Северных потоков».

Польша, Дания и Швеция допустили вероятность «саботажа» на газопроводах, а правительство Германии заявило, что инцидент на «Северных потоках » не мог быть вызван естественными причинами.

Оператор Nord Stream ранее не исключил возможности ремонта поврежденных ниток газопровода.